Из Луганской области успешно эвакуировали 38 граждан

19:47 20 мая Киев, Украина

В Луганской области успешна прошла эвакуация 38 жителей.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По его информации, полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек.

"Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую рашисты утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации - переместили в другие укрытия города",- призвал Гайдай.



Гайдай отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности.