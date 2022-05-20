Из Луганской области успешно эвакуировали 38 граждан

В Луганской области успешна прошла эвакуация 38 жителей.
Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его информации, полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек.
По его информации, полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек.
Гайдай отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности.
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