Из Лисичанска и Приволья удалось эвакуировать более полусотни гражданских

За прошедшие сутки из Лисичанска и Приволья в Луганской области удалось эвакуировать 52 человека, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона, однако только за последние несколько дней из Лисичанска в больницы попали по меньшей мере шесть раненых. В городе обстреляли постройки вблизи бывшего завода "Донсода" и Стеклозавода, а также несколько домов вблизи. В общей сложности разрушение насчитали в 14 сооружениях.
Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона, однако только за последние несколько дней из Лисичанска в больницы попали по меньшей мере шесть раненых. В городе обстреляли постройки вблизи бывшего завода "Донсода" и Стеклозавода, а также несколько домов вблизи. В общей сложности разрушение насчитали в 14 сооружениях.
Вчера из авиации, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня российские военные обстреляли Северодонецк, где попали по территории завода “Азот” и многоэтажках, Тошковку, Викторовку, где уничтожили три дома, Устыновку, Николаевку, где разрушили, Белую Гору, Нирково, где уничтожили шесть домов, Врубовку и Горное, где уничтожили 14 домов.
Несмотря на тяжелую ситуацию за прошедшие сутки в регионе не погиб ни один гражданский человек.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии