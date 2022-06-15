Из Лисичанска и Приволья удалось эвакуировать более полусотни гражданских

09:50 15 июня Киев, Украина

За прошедшие сутки из Лисичанска и Приволья в Луганской области удалось эвакуировать 52 человека, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона, однако только за последние несколько дней из Лисичанска в больницы попали по меньшей мере шесть раненых. В городе обстреляли постройки вблизи бывшего завода "Донсода" и Стеклозавода, а также несколько домов вблизи. В общей сложности разрушение насчитали в 14 сооружениях.

“Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома. Люди понимают, что могут оказаться в ловушке россиян, как в Северодонецке. Поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины. Правда, например, до почти разрушенного Приволья с каждым днем добираться все сложнее. Впрочем, и волонтеры, и полицейские и спасатели делают все возможное”, – рассказал Гайдай.

Вчера из авиации, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня российские военные обстреляли Северодонецк, где попали по территории завода “Азот” и многоэтажках, Тошковку, Викторовку, где уничтожили три дома, Устыновку, Николаевку, где разрушили, Белую Гору, Нирково, где уничтожили шесть домов, Врубовку и Горное, где уничтожили 14 домов.



Несмотря на тяжелую ситуацию за прошедшие сутки в регионе не погиб ни один гражданский человек.