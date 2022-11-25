Из херсонских больниц эвакуируют пациентов из-за обстрелов

Из больниц Херсона начали эвакуацию пациентов в связи с постоянными обстрелами российских военных преступников.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослава Янушевича на своем Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.
Дети, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больнице ныне перевезены в Николаев. Здесь продолжится их медицинское лечение.
Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. В частности, 100 человек будут проходить лечение в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослава Янушевича на своем Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.
Дети, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больнице ныне перевезены в Николаев. Здесь продолжится их медицинское лечение.
Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. В частности, 100 человек будут проходить лечение в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.
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