Из херсонских больниц эвакуируют пациентов из-за обстрелов

17:17 25 ноября Киев, Украина

Из больниц Херсона начали эвакуацию пациентов в связи с постоянными обстрелами российских военных преступников.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослава Янушевича на своем Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.

Дети, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больнице ныне перевезены в Николаев. Здесь продолжится их медицинское лечение.

Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. В частности, 100 человек будут проходить лечение в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.