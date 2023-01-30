Из Египта привезли в магазины Украины ядовитый арахис

Ядовитый арахис обнаружили на полках магазинов Одессы и области, а также на Ивано-Франковщине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что в арахисе, привезенном из Египта, было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов.
Отмечается, что в арахисе, привезенном из Египта, было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов.
Афлатоксин-В1 - это ядовитое вещество, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет.
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