Из Египта привезли в магазины Украины ядовитый арахис

12:50 30 января Киев, Украина

Ядовитый арахис обнаружили на полках магазинов Одессы и области, а также на Ивано-Франковщине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы.



Отмечается, что в арахисе, привезенном из Египта, было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов.

"Уведомляем операторов рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии", - заявили в ведомстве.



Афлатоксин-В1 - это ядовитое вещество, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет.