Из детского сада ребенка забрали с переломом затылочной кости и сотрясением мозга

12:02 15 Октябрь Киев, Украина



Девочка сейчас в больнице, а делом заинтересовались в полиции. В одесском садике ребенок получил перелом черепа и сотрясение, но воспитатели просто положили его спать.Девочка сейчас в больнице, а делом заинтересовались в полиции.

Происшествие произошло в одном из детских дошкольных учреждений Одессы. На уличной прогулке 4-летняя девочка получила серьезную травму головы.



Девочка была в саду и на площадке сильно ударилась головой. Ее сразу начало тошнить, впрочем скорую воспитатели не вызывали, а просто положили девочку спать.



О том, что ребенок травмировался, родители узнали только вечером, когда пришли забирать ее домой. К этому времени состояние маленькой ухудшилось, родители срочно вызвали скорую.



В больнице обнаружили перелом затылочной кости и сотрясение мозга. Родители обвиняют в халатности воспитателей. И говорят: те даже просили не говорить врачам, что девочка травмировалась именно в саду. Сейчас дело расследует полиция. «Папа, вы не волнуйтесь, понаблюдайте за дочерью вечером, если будет себя плохо чувствовать, то обратитесь в медучреждение, но я вас умоляю, только не говорите, что это произошло в детском саду», — пересказывает отец девочки слова воспитательниц.