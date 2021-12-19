Из Чернобыля пытались вывезти радиоактивный "урожай"

21:37 24 Июль Киев, Украина

Полиция задержала правонарушителей, пытавшихся вывезти из зоны аварии на ЧАЭС радиоактивные ягоды и грибы, которые впоследствии могли попасть на Украинский рынок.



На выезде из зоны отчуждения задержали нарушителей, которые везли из Чернобыли более 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов. По всей вероятности, “урожай” с повышенным уровнем радиации хотели сбыть на украинских рынках. Об этом сообщает полиция Киевской области.



Согласно результатам экспертизы, содержание в лисичках и чернике радиоактивных нуклидов - цезия-137 и стронция-90 - в два раза превышало норму. По факту “нарушения требований режима радиационной безопасности” в отношении горе-торговцев открыли уголовное производство. Всего же только в этом месяце копы пресекли 14 таких попыток вывезти опасные грибы и ягоды из зоны отчуждения.



