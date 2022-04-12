Из "Борисполя" в Персидский залив пытались вывезти 5,4 кг уникального янтаря-сырца

14:46 16 ноября Киев, Украина

Сотрудники СБУ блокировали систематическую вывозку незаконно добытого необработанного янтаря-сырца в страны Персидского залива, об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Органами безопасности было задокументировано, что житель Ривного пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта



Органами безопасности было задокументировано, что житель Ривного пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 г. Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.





Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.



Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ривненской области совместно с Киевской таможней ГТС Украины.