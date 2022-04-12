Из "Борисполя" в Персидский залив пытались вывезти 5,4 кг уникального янтаря-сырца

Сотрудники СБУ блокировали систематическую вывозку незаконно добытого необработанного янтаря-сырца в страны Персидского залива, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Органами безопасности было задокументировано, что житель Ривного пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 г. Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.
Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ривненской области совместно с Киевской таможней ГТС Украины.
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