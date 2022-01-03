Ивано-Франковск: суд оштрафовал мужчину, за поддельное водительское удостоверение

Сотрудники патрульной полиции Ивано-Франковска остановили водителя, для привлечения его в качестве свидетеля, у мужчины не было при себе паспорта и для подтверждения личности он предоставил водительское удостоверение, которое при проверке оказалось поддельным.
В ходе судебного разбирательства 35-летний мужчина признал свою вину полностью. В итоге судья Олег Лазарев присудил мужчине уплатить 3,4 тыс. грн. штрафа и 2,5 тыс. грн. за проведение судебно-технической экспертизы.
В материалах дела говорится, что Николай Настоящий в ноябре 2021 года заказал через страницу у фейсбука поддельное водительское удостоверение. В суде мужчина объяснил, что сделал это по окончании действия настоящего удостоверения.
Подлог обнаружили патрульные полицейские 7 декабря 2021 года. На улице Коновальца в Ивано-Франковске они остановили автомобиль KIA для привлечения водителя в качестве свидетеля для проверки состояния опьянения водителя другого автомобиля.
Рассмотрев материалы дела, судья Ивано-Франковского суда Олег Лазарев признала виновным Николая Настоящего в пользовании поддельным водительским удостоверением и в пособничестве его изготовления. По решению суда мужчина заплатит 3,4 тыс. грн штрафа и 2,5 тыс. грн за проведение судебно-технической экспертизы. На решение суда еще может быть подана апелляционная жалоба.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии