Ивано-Франковск: суд оштрафовал мужчину, за поддельное водительское удостоверение

16:00 03 Январь Киев, Украина

Сотрудники патрульной полиции Ивано-Франковска остановили водителя, для привлечения его в качестве свидетеля, у мужчины не было при себе паспорта и для подтверждения личности он предоставил водительское удостоверение, которое при проверке оказалось поддельным.

В ходе судебного разбирательства 35-летний мужчина признал свою вину полностью. В итоге судья Олег Лазарев присудил мужчине уплатить 3,4 тыс. грн. штрафа и 2,5 тыс. грн. за проведение судебно-технической экспертизы.



В материалах дела говорится, что Николай Настоящий в ноябре 2021 года заказал через страницу у фейсбука поддельное водительское удостоверение. В суде мужчина объяснил, что сделал это по окончании действия настоящего удостоверения.

«Путем переписки на странице «Помощь водителям» в социальной сети Facebook вошел в преступный сговор с неустановленным органом дознания лицом. Последний сообщил, что за денежное вознаграждение в сумме 200 долларов он сможет изготовить удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В». При этом неустановленное лицо сообщило о необходимости представления персональных данных с целью их размещения на удостоверении на право управления транспортными средствами», – говорится в приговоре суда.

Подлог обнаружили патрульные полицейские 7 декабря 2021 года. На улице Коновальца в Ивано-Франковске они остановили автомобиль KIA для привлечения водителя в качестве свидетеля для проверки состояния опьянения водителя другого автомобиля.

«35-летний мужчина вместо паспорта предоставил водительское удостоверение, в котором патрульные увидели признаки подделки. Документ содержал несоответствие водяных знаков и был зарегистрирован другим лицом. На вопрос патрульных, где водитель получил водительское удостоверение, он ответил, что приобрел через интернет», – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

Рассмотрев материалы дела, судья Ивано-Франковского суда Олег Лазарев признала виновным Николая Настоящего в пользовании поддельным водительским удостоверением и в пособничестве его изготовления. По решению суда мужчина заплатит 3,4 тыс. грн штрафа и 2,5 тыс. грн за проведение судебно-технической экспертизы. На решение суда еще может быть подана апелляционная жалоба.