Истребитель унес дорожный знак в небо

Нестандартная ситуация произошла в Ровенской области. Во время проходящих там военных учений, истребитель Су-27 совершал приземление на автотрассу и случайно снес знак ограничения скорости. «Нарушитель скоростного режима» унес дорожный знак с собой в небо.

Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак.

После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака с рекомендуемой скоростью остаются на его воздухозаборнике.

В службе автодорог Ровенской сообщили, что за год на трассе сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают автомобили, а не истребители. Однако, проблемы в этом не видят и обещают вскоре установить новый знак рекомендуемой скорости.

Ранее сообщалось, что часть трассы Киев-Чоп перекроют из-за военных учений. Отмечалось, учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

Ранее было опубликовано видео, как самолет экстренно сел на оживленную трассу. У самолета заглох двигатель, из-за чего пилот совершил вынужденную посадку, несмотря на то, что на трассе было много машин.