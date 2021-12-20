Испания: из-за пьяного украинца, самолет совершил вынужденную посадку

21:14 07 Август Киев, Украина

Самолет совершавший полет из Гран-Канариа в Мадрид, был вынужден совершить экстренную посадку в Малаге, из-за украинского пассажира, который пребывал в пьяном состоянии и отказался надеть медицинскую маску.



В полете экипаж неоднократно просил пассажира выполнить противоэпидемические правила и после очередного отказа (бездействия) капитан рейса запросил разрешение на посадку в Малаге. Он также вызвал сотрудников гражданской гвардии, чтобы они задержали нарушителя.

После приземления выяснилось, что мужчина оказался гражданином Украины. Он был задержан и доставлен в отделение для дачи показаний. Рейс продолжил маршрут до Мадрида.