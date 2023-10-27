Испания изъяла похищенные из Украины старинные золотые украшения

15:55 23 октября Киев, Украина

Испанские правоохранители в рамках совместной операции с СБУ изъяли в Мадриде 11 золотых изделий общей стоимостью более 60 миллионов евро.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Испании.



Ювелирные старинные украшения относятся к историческому наследию Украины.

"Оперативщики арестовали пятерых человек (трех граждан Испании и двух граждан Украины), разоблачив преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины", — говорится в сообщении.

🚩Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



🔹5 detenidos

🔹Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Как отмечается, расследование началось тогда, когда агентам стало известно, что проживающий в Мадриде украинец продает ряд золотых ювелирных изделий из Украины, имеющих историческую и экономическую ценность.



Правоохранители указывают, что для того, чтобы легализовать происхождение произведений искусства, их сопровождали документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающих их принадлежность Украинской православной церкви. В то же время, право собственности и возможность распоряжаться драгоценностями были у главного фигуранта расследования, православного священника, проживающего в Мадриде.



Первое изделие следователи изъяли в 2021 году. Это был золотой пояс с бараньими головами, хранившийся в банковском ящике в Мадриде, который главный подозреваемый продал частно мадридскому бизнесмену. Именно с этого момента после ряда расследований было установлено, что у фигурантов есть и другие изделия с схожими характеристиками.

"Пояс, а также некоторые другие предметы были представлены на проходящей в Киеве выставке. Ими завладел православный священник. В сговоре с другим лицом той же национальности (украинец — Ред.) и с помощью третьих лиц он подделал документы, подтверждающие происхождение культурных ценностей и право собственности на них. Ценности были контрабандой вывезены из Украины до мая 2016 года", - добавили в полиции.

Находки, относящиеся к греко-скифской культуре VIII и IV веков до н.э., изучаются в Национальном археологическом музее и Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование продолжается.