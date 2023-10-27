Испания изъяла похищенные из Украины старинные золотые украшения

Испанские правоохранители в рамках совместной операции с СБУ изъяли в Мадриде 11 золотых изделий общей стоимостью более 60 миллионов евро.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Испании.
Ювелирные старинные украшения относятся к историческому наследию Украины.
Ювелирные старинные украшения относятся к историческому наследию Украины.
🚩Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania— Policía Nacional (@policia) October 23, 2023
🔹5 detenidos
🔹Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ
Как отмечается, расследование началось тогда, когда агентам стало известно, что проживающий в Мадриде украинец продает ряд золотых ювелирных изделий из Украины, имеющих историческую и экономическую ценность.
Правоохранители указывают, что для того, чтобы легализовать происхождение произведений искусства, их сопровождали документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающих их принадлежность Украинской православной церкви. В то же время, право собственности и возможность распоряжаться драгоценностями были у главного фигуранта расследования, православного священника, проживающего в Мадриде.
Первое изделие следователи изъяли в 2021 году. Это был золотой пояс с бараньими головами, хранившийся в банковском ящике в Мадриде, который главный подозреваемый продал частно мадридскому бизнесмену. Именно с этого момента после ряда расследований было установлено, что у фигурантов есть и другие изделия с схожими характеристиками.
Находки, относящиеся к греко-скифской культуре VIII и IV веков до н.э., изучаются в Национальном археологическом музее и Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование продолжается.
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