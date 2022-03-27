Искали 5 дней и нашли мертвым в карьере - в Ужгороде нашли тело пропавшего военнослужащего

07:54 30 июня Киев, Украина

10 июня молодой человек покинул воинскую часть, а 23 июня заявление об его исчезновении попало в Ужгородское районное управление полиции. Благодаря оперативным разыскным мероприятиям полицейских, 28 июня 19-летний парень был найден, но, к сожалению, мертвым.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Полицейские, спасатели, нацгвардейцы около 5 суток разыскивали 19-летнего жителя Ривненской области… В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, об исчезновении 19-летнего жителя Ривненской области на территории Закарпатья стало известно в Ужгородском районном управлении полиции 23 июня. Полицейские установили, что мужчина был военнослужащим и еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе.



Отмечается, что правоохранители изучили всю информацию о пропавшем и приступили к поискам. В Ужгороде полицейские совместно с кинологами, нацгвардейцами и спасателями обследовали прилегающие к городу территории, общественные учреждения областного центра, рынки, вокзалы, проверили круг общения пропавшего, опросили каждого, кто мог хоть что-то знать о его местонахождении. Также полицейские воспользовались записями видеокамер города "Безопасное Закарпатье".



"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.