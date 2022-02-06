Иранец предложил украинским пограничникам взятку

В Борисполе гражданин Ирана предложил пограничникам взятку в размере 3 тысячи долларов США за то, что они нелегально пропустят его и еще двух соотечественников на территорию Украины. Об этом инциденте были уведомлены правоохранительные органы.
Указано, что мужчина прибыл из Еревана и до него были доведены правила об ограничении въезда в Украину для иностранцев.
Пограничники от взятки отказались и сообщили об инциденте в компетентные органы. Иностранцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.
Ранее сообщалось, что украинских пограничников за сутки девять раз пытались подкупить. Иностранцы попытались за деньги попасть в Украину, несмотря на временное ограничение во въезде согласно постановлению Кабмина.
Также стало известно, что пограничники собирали "дань" за пересечение границы во время карантина. Получение взяток происходило в пункте пропуска Бачевск. За смену взяточники получали до 50 тысяч гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии