Иранец предложил украинским пограничникам взятку

В Борисполе гражданин Ирана предложил пограничникам взятку в размере 3 тысячи долларов США за то, что они нелегально пропустят его и еще двух соотечественников на территорию Украины. Об этом инциденте были уведомлены правоохранительные органы.

Указано, что мужчина прибыл из Еревана и до него были доведены правила об ограничении въезда в Украину для иностранцев.

"Однако мужчина, который следовал еще со своими двумя товарищами, попытался предложить пограничнику 3 тысячи долларов неправомерной выгоды за пересмотр решения об отказе в пропуске через государственную границу и содействие в беспрепятственном въезде на территорию Украины. Мужчина рассказал, что якобы едет в Украину с целью трудоустройства", – говорится в сообщении.

Пограничники от взятки отказались и сообщили об инциденте в компетентные органы. Иностранцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Ранее сообщалось, что украинских пограничников за сутки девять раз пытались подкупить. Иностранцы попытались за деньги попасть в Украину, несмотря на временное ограничение во въезде согласно постановлению Кабмина.

Также стало известно, что пограничники собирали "дань" за пересечение границы во время карантина. Получение взяток происходило в пункте пропуска Бачевск. За смену взяточники получали до 50 тысяч гривен.