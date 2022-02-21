Иран: истребитель F-5 врезался в школу в Тебризе

15:30 21 Февраль Киев, Украина

Иранский военный истребитель F-5 разбился в понедельник в жилом районе города Тебриз на северо-западе страны, в результате инцидента погибли три человека — два пилота и гражданский.

Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.



Глава местного Красного Полумесяца сообщил, что самолет врезался в школу, которая, к счастью, была закрыта из-за коронавируса.





Представитель армии Реза Юсефи заявил, что самолет использовался для обучения и разбился из-за технической проблемы.

"Пилоты самолета «отдали свои жизни» и увели самолет от жилых районов", - заявил Юсефи

На видеозаписи с места аварии, видно, что пожарные пытаются потушить большое пламя.

В ВВС Ирана есть ряд военных самолетов американского производства, закупленных до Исламской революции 1979 года. У него также есть самолеты МиГ и Сухой российского производства. Десятилетия западных санкций затруднили содержание стареющего флота.



Предыдущие авиационные происшествия в Иране включают рейс 6936 авиакомпании Caspian Airlines, базирующийся в Тегеране, который в январе 2020 года потерпел крушение посреди шоссе в городе Махшар. В результате инцидента пострадали два пассажира.



Менее чем за три недели до этого рейс 752 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит иранскими военными в округе Робат-Карим на севере Ирана, в результате чего погибли все 176 пассажиров и членов экипажа.



В феврале 2018 года внутренний рейс авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение недалеко от города Семиром. Все находившиеся на борту 60 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.