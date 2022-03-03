Инвестиционные мошенники присвоили 9 млн гривен

15:40 03 Июнь Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность телекоммуникационного центра, организаторы которого присваивали средства украинских и иностранных граждан под видом участия в международных инвестиционных проектах.

С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн. грн. вкладчиков, сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что нелегальный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Они разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Они также создали сеть так называемых фишинговых вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.



Потенциальных инвесторов организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через ботсеть рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

"Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых является "транзитными" для присвоенных средств", - говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства; образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств и вывода их на криптокошельки; другие доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия по факту преступления продолжаются.