Иностранные студенты попали в ДТП на трассе Киев-Чоп, есть жертвы

18:36 30 июня Киев, Украина

В Ровенской области на трассе «Киев-Чоп» произошло ДТП , легковой автомобиль с пятью пассажирами столкнулся с фурой.

В результате ДТП вблизи села Сытное Дубенского района погибли два иностранца, еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-центр управления полиции в Ровенской области.

Отмечается, что 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузной фурой DAF.

Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.



По факту ДТП возбуждено уголовное производство. У водителей взяли пробы крови, алкоголь в них не обнаружен.