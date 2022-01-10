Иностранец пытался вывезти из Украины старинную рукопись

11:00 27 Апрель Киев, Украина

В Одесской области сотрудники СБУ предупредили незаконный вывоз из Украины старинной рукописи, представляющей культурную ценность.

Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области.



Отмечается, что в пункте пропуска Кучурган Одесской области сотрудники спецслужбы обнаружили в грузовике гражданина одной из соседних стран издание Златоуст 1798 года.



Рукопись была спрятана в кабине водителя.





По заключению экспертов, изъятый предмет старины принадлежит к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

Следователи сообщили иностранцу о подозрении по факту контрабанды (ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины).



Отмечается, что после завершения досудебного расследования планируется передача рукописи в музей.