Иностранец пытался вывезти из Украины старинную рукопись

В Одесской области сотрудники СБУ предупредили незаконный вывоз из Украины старинной рукописи, представляющей культурную ценность.
Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области.
Отмечается, что в пункте пропуска Кучурган Одесской области сотрудники спецслужбы обнаружили в грузовике гражданина одной из соседних стран издание Златоуст 1798 года.
Рукопись была спрятана в кабине водителя.
Отмечается, что в пункте пропуска Кучурган Одесской области сотрудники спецслужбы обнаружили в грузовике гражданина одной из соседних стран издание Златоуст 1798 года.
Рукопись была спрятана в кабине водителя.
По заключению экспертов, изъятый предмет старины принадлежит к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое и научное значение.
Следователи сообщили иностранцу о подозрении по факту контрабанды (ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины).
Отмечается, что после завершения досудебного расследования планируется передача рукописи в музей.
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