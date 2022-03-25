Иностранец пытался провезти через границу партию марихуаны

"Военнослужащие Луцкого отряда получили предварительную информацию о возможной противоправной деятельности от сотрудников СБУ. Поэтому, как только автомобиль BMW под управлением гражданина Литвы прибыл в пункт пропуска "Ягодин", его направили на дополнительный осмотр. В ходе осуществления тщательной проверки, в конструктивных особенностях внедорожника совместная группа во время осмотра обнаружила пакеты с наркотиками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранца, который пытался перевезти марихуану, задержали.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств").
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии