Информатор ФСБ получил 8 лет заключения за разглашение локаций ВСУ

Информатор ФСБ, который разглашал локации ВСУ вблизи Николаева, был приговорен к восьми годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным, агент прежде всего стремился установить и передать российскому куратору информацию о местонахождении украинских военных объектов, включая блиндажи и другие укрепленные сооружения, находящиеся недалеко от областного центра.
По данным, агент прежде всего стремился установить и передать российскому куратору информацию о местонахождении украинских военных объектов, включая блиндажи и другие укрепленные сооружения, находящиеся недалеко от областного центра.
Уточняется, что предатель является местным жителем, который в начале полномасштабной военной агрессии рф против Украины был привлечен ФСБ к нелегальному сотрудничеству.
Суд признал враждебного информатора виновным в незаконном распространении информации о направлении, передвижении оружия, вооружений и боеприпасов в Украину, а также о передвижении и размещении ВСУ.
Он также был обвинен в оправдании, признании правомерности и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, а также в глорификации ее участников.
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