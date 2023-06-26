Информатор ФСБ получил 8 лет заключения за разглашение локаций ВСУ

19:02 26 июня Киев, Украина





По данным, агент прежде всего стремился установить и передать российскому куратору информацию о местонахождении украинских военных объектов, включая блиндажи и другие укрепленные сооружения, находящиеся недалеко от областного центра. Информатор ФСБ, который разглашал локации ВСУ вблизи Николаева, был приговорен к восьми годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ По данным, агент прежде всего стремился установить и передать российскому куратору информацию о местонахождении украинских военных объектов, включая блиндажи и другие укрепленные сооружения, находящиеся недалеко от областного центра.

"Сотрудники СБУ задержали нарушителя в конце июня 2022 года во время контрдиверсионных операций на прифронтовых территориях региона. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы на основании материалов украинской спецслужбы, принимая во внимание его сотрудничество с следствием", - говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что предатель является местным жителем, который в начале полномасштабной военной агрессии рф против Украины был привлечен ФСБ к нелегальному сотрудничеству.

"Установлено, что российская спецслужба связалась с мужчиной через один из прокремлевских Телеграм-каналов, где он оставлял антиукраинские комментарии. Вся дальнейшая коммуникация с ФСБ осуществлялась через мессенджер, с помощью связного, который оказался администратором этого же Телеграм-канала. Полученная информация предполагалась использоваться захватчиками для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских защитников", - отмечает пресс-служба СБУ.



Суд признал враждебного информатора виновным в незаконном распространении информации о направлении, передвижении оружия, вооружений и боеприпасов в Украину, а также о передвижении и размещении ВСУ.



Он также был обвинен в оправдании, признании правомерности и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, а также в глорификации ее участников.