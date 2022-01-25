Индийский врач опубликовал фото кровяного тромба из артерии COVID-больного

11:42 08 Май Киев, Украина

Поразительное фото длинного кровяного тромба опубликовал в соцсети Twitter сосудистый хирург из больницы сэра Ганга Рама в Дели Амбариш Сатвик. Этот необычно большой тромб хирург смог извлечь из артерии в ноге больного коронавирусом пациента.

"Как выглядят тромбы при COVID. Нам удалось спасти конечность", – сообщил доктор.

Он также сообщил, что коронавирус может привести к образованию тромбов. Частота сердечных приступов, инсультов или потери конечностей в результате появления сгустков крови варьируется от 2 до 5%.

После публикации в соцсети у врача взяло интервью издание DoctorNDTV. В беседе с журналистами Сатвик напомнил, что COVID-19 часто вызывает тромбоз, а из-за закупорки сосудов полностью нарушается кровообращение в целом или кровоснабжение какого-либо органа. Иногда даже молодые люди могут получить сердечный приступ или инсульт.

Ранее сообщалось, что 56-летний британец перенес ампутацию ноги после того, как у него образовался тромб в результате заражения COVID-19.