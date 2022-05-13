Имперская символика появилась на машинах

11:17 13 мая Киев, Украина

Оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR.

"На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.п.



В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписи "TVR", прямой отсылкой в Таврическую губернию. Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий", - Запорожская областная военная администрация

Российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по линии фронта. В Гуляйполе загорелся гараж и жилой дом в результате обстрелов. Также пожары от обстрелов были в Орехове и Пологах.