Имена высших военных чиновников РФ, ликвидированных силами ВСУ

06:50 16 марта Киев, Украина

С начала военного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили ряд представителей высшего военного командования армии РФ.
 
Об этом во вторник, 15 марта, информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:
  • генерал-майор Тушаев Магомед;
  • генерал-майор Герасимов Виталий;
  • генерал-майор Колесников Андрей;
  • генерал-майор Суховецкий Андрей;
  • полковник Захаров Андрей;
  • полковник Порохня Сергей;
  • полковник Николаев Игорь;
  • подполковник Агарков Юрий;
  • подполковник Софронов Дмитрий;
  • подполковник Ермолин Михаил.
"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отметили в Центре.

Также вчера защитники из батальона Азов уничтожили командира российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.