Имена высших военных чиновников РФ, ликвидированных силами ВСУ

06:50 16 марта Киев, Украина

С начала военного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили ряд представителей высшего военного командования армии РФ.





Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых: Об этом во вторник, 15 марта, информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:

генерал-майор Тушаев Магомед;

генерал-майор Герасимов Виталий;

генерал-майор Колесников Андрей;

генерал-майор Суховецкий Андрей;

полковник Захаров Андрей;

полковник Порохня Сергей;

полковник Николаев Игорь;

подполковник Агарков Юрий;

подполковник Софронов Дмитрий;

подполковник Ермолин Михаил.