Имена высших военных чиновников РФ, ликвидированных силами ВСУ

С начала военного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили ряд представителей высшего военного командования армии РФ.
Об этом во вторник, 15 марта, информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:
Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:
- генерал-майор Тушаев Магомед;
- генерал-майор Герасимов Виталий;
- генерал-майор Колесников Андрей;
- генерал-майор Суховецкий Андрей;
- полковник Захаров Андрей;
- полковник Порохня Сергей;
- полковник Николаев Игорь;
- подполковник Агарков Юрий;
- подполковник Софронов Дмитрий;
- подполковник Ермолин Михаил.
"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отметили в Центре.
Также вчера защитники из батальона Азов уничтожили командира российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.
Также вчера защитники из батальона Азов уничтожили командира российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.
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