Илон Маск получил "черную метку" от хакерской группировки Anonymous

12:47 06 Июнь Киев, Украина

Как сообщило агентство Daily Mail, у американского миллиардера Илона Маска появились личные враги в лице группировки хакеров Anonymous, которые открыто угрожают ему. Причиной угрозам послужил твит миллиардера, который резко обрушил стоимость биткоинов. "Анонимусы" считают, что сообщения американского миллиардера являются "пренебрежением по отношению к простым работягам".

Авторы послания разместили ролик с посланием на своем Youtube-канале, где перечислили "проступки" Маска в сети. В том числе, его беспорядочные твиты, которые, по их мнению, влияют на рынок криптовалют. Конкретные требования от бизнесмена хакеры не озвучили.

"Работяги осознавали риски, когда инвестировали, и знали, что нужно быть готовым к волатильности криптовалют, но твои твиты на этой неделе демонстрируют явное пренебрежение", - пояснили хакеры в своем сообщении.

Также, хакеры напомнили о планах Маска по покорению Марса и коснулись других тем - "Анонимусы" считают, что предприниматель "отправит людей умирать" на Красную планету. В конце они посоветовали Маску ждать действий со стороны группировки.

Anonymous - профессиональные мошенники, которые взламывали сайты Интерпола, Европарламента, Ватикана, делали перехваты переговоров ФБР. В систему электромобилей Tesla, например, они тоже смогут попасть, поэтому видео можно воспринимать как угрозу.

Напомним, ранее крупнейший экспортер мяса JBS приостановил производство из-за хакеров. Киберпреступники напали на системы предприятия и потребовали выкуп. В США не исключают, что хакеры – россияне.