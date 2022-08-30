Иллюзорная медицина: в больницах Мариуполя умирает каждый 4-й пациент

16:20 05 августа Киев, Украина

Оккупанты бросили все силы на лечение российских военных, не учитывая потребности жителей Мариуполя. В больницах оккупированного города умирает каждый четвертый пациент.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, людей размещают в больничных коридорах, так как все нормальные места отдают российским военным. Кроме того, больным не хватает лекарств. Необходимые медикаменты мариупольцам предлагают купить в аптеках, которые связаны с фирмами, приближенными к "главе ДНР" Денису Пушилину и местному бизнесмену Юрию Тернавскому, сотрудничающему с оккупационными властями.

Как пишет Андрющенко, часть прибыли Тернавский отдает структурам бывшего руководителя «Партии регионов» в горсовете Петра Иванова, также сотрудничающего с россией.

Андрющенко подчеркивает, что хуже всего приходится инсулинозависимым. По его словам, эндокринолог, приехавший из россии, принимает только один раз в неделю в одной больнице:

«Он и „раздает“ инсулин в шприцах. Потому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной», - сказал Андрющенко.

В начале июня в оккупированном россией Мариуполе началась вспышка холеры. Об этом предупреждал региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан: «Мы получили информацию от работающих там неправительственных организаций, что на улицах просто болото и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная угроза распространения многих инфекций, включая холеру».