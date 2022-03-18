Игры по телефону с СБУ закончились солидным штрафом

Житель Энергодара, Запорожской области, в состоянии алкогольного опьяния названивал на горячую линию СБУ. Мужчина требовал общения, теперь ему грозит крупный административный штраф.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.
25 октября по полиции поступила информация, что житель Энергодара со своего мобильного телефона сделал несколько звонков в колл-центр СБУ в Киеве. Мужчина требовал, чтобы с ним связались и выслушали его мнение работники СБУ и полиции. В противном случае он угрожал осуществить взрывы.
"Работники полиции приняли оперативно-розыскные мероприятия и установили, что указанные сообщения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил 41-летний ранее судимый житель Энергодара", — сообщили в полиции.
На нарушителя составили протоколы. Мужчине придется заплатить штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.
25 октября по полиции поступила информация, что житель Энергодара со своего мобильного телефона сделал несколько звонков в колл-центр СБУ в Киеве. Мужчина требовал, чтобы с ним связались и выслушали его мнение работники СБУ и полиции. В противном случае он угрожал осуществить взрывы.
"Работники полиции приняли оперативно-розыскные мероприятия и установили, что указанные сообщения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил 41-летний ранее судимый житель Энергодара", — сообщили в полиции.
На нарушителя составили протоколы. Мужчине придется заплатить штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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