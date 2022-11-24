Игоря Терехова оштрафовали за русский язык

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование русского языка во время обращений к украинцам.
Об этом 24 ноября сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Языковой омбудсмен вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Харьковским городским головой.
В постановлении указано, что Терехов использовал негосударственный язык в обращениях к жителям Харькова в эфире телемарафона Единые новости.
Также уполномоченный вынес предупреждение, согласно которому официальные интернет-представительства мэра в Facebook и Telegram должны быть исполнены на государственном языке.
Постановления Кременя вступают в законную силу 4 декабря по истечении срока на их обжалование.
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