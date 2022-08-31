Игоря Гиркина задержали в Крыму по дороге на войну в Украине

08:17 14 августа Киев, Украина

Бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали во временно оккупированном Крыму. Об этом в субботу, 13 августа, сообщает Новости Донбасса со ссылкой на российские Telegram-каналы, а также соратника Гиркина Александра Жучковского.

Сообщается, что Гиркин с поддельными документами "ехал на войну в Украину, но был задержан в Крыму".

При этом, Жучковский отметил, что "экс-министр" не преследовал никаких политических целей и "наводить смуту не собирался".

Известно, что Гиркин хотел проехать через Крым с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Также он сбрил свои усы.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE" сообщил, что Гиркина уже, возможно, отпустили.

"По некоторым данным, его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - заявил он.

Отметим, Игорь Гиркин не раз критиковал действия военно-политического руководства рф во время широкомасштабной войны с Украиной, которую кремль начал рано утром 24 февраля текущего года.

Ранее сообщалось, что российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, имеет "крышу" в российском ГРУ, что дает ему возможность делать громкие и едкие замечания в сторону военного руководства рф.