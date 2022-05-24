Идентифицированы оккупанты, причастные к убийству старосты Мотыжина и ее семьи

Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к убийствам и пыткам гражданских в Мотыжине, в частности, старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Установлены пять военнослужащих вс рф и три наемника частной военной компании "Вагнер".
Об этом в Фейсбуке сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Все перечисленные ниже военные причастны как минимум к 14 случаям преступлений против гражданских, только три человека выжили после их пыток, отметила Венедиктова.
Об этом в Фейсбуке сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Все перечисленные ниже военные причастны как минимум к 14 случаям преступлений против гражданских, только три человека выжили после их пыток, отметила Венедиктова.
- старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
- сержант Чингис Гончиков – командир отделения, командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
- сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
- сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
- старший лейтенант Виталий Дмитриев – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
- Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер"
- Сергей Сазонов – водитель отделения КШИ ЧВК "Вагнер"
- Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода и разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".
Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села лица похитили из дома старосту Мотыжина Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. В месте своей "базировки" захватчики пытали их, выбивая информацию об ВСУ и терробороне. Прямо на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову, пишет Венедиктова. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.
По предоставленной информации, двух волонтеров, пытавшихся провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток российские военные вывезли в лесополосу, где расстреляли.
Еще один из пострадавших оккупанты привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения. Его несколько дней удерживали в канализационной яме.
Кроме убийств, пыток и содержания пленных, среди установленных преступлений подозреваемых также обстрелы, поджоги мирных домов и кражи у гражданских мобильных телефонов.
Кроме убийств, пыток и содержания пленных, среди установленных преступлений подозреваемых также обстрелы, поджоги мирных домов и кражи у гражданских мобильных телефонов.
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