Идентифицированы оккупанты, причастные к убийству старосты Мотыжина и ее семьи

17:34 24 мая Киев, Украина





Об этом в Фейсбуке сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



Все перечисленные ниже военные причастны как минимум к 14 случаям преступлений против гражданских, только три человека выжили после их пыток, отметила Венедиктова. Прокуроры Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур совместно с СБУ идентифицировали причастных к убийствам и пыткам гражданских в Мотыжине , в частности, старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Установлены пять военнослужащих вс рф и три наемника частной военной компании "Вагнер".Об этом в Фейсбуке сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Все перечисленные ниже военные причастны как минимум к 14 случаям преступлений против гражданских, только три человека выжили после их пыток, отметила Венедиктова.

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

сержант Чингис Гончиков – командир отделения, командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

старший лейтенант Виталий Дмитриев – командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

Сергей Сазанов – член ЧВК "Вагнер"

Сергей Сазонов – водитель отделения КШИ ЧВК "Вагнер"

Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода и разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села лица похитили из дома старосту Мотыжина Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. В месте своей "базировки" захватчики пытали их, выбивая информацию об ВСУ и терробороне. Прямо на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову, пишет Венедиктова. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений.

“Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Отца жертвы они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды", – отметила Генеральная прокурорка.

По предоставленной информации, двух волонтеров, пытавшихся провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток российские военные вывезли в лесополосу, где расстреляли.

"Один из них, к счастью, выжил. И не сомневайтесь, что гуммопомощь и их автомобили, российские военные и наемники своровали. Подозреваемые замучили до смерти двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями”, - рассказала Венедиктова.

Еще один из пострадавших оккупанты привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти 1 км. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения. Его несколько дней удерживали в канализационной яме.



Кроме убийств, пыток и содержания пленных, среди установленных преступлений подозреваемых также обстрелы, поджоги мирных домов и кражи у гражданских мобильных телефонов.