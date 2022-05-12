Идентифицирован оккупант, убивший гражданских на Киевщине

Пользователи твиттера идентифицировали одного из двух российских военных, попавших на запись камеры наблюдения в Киевской области, когда расстреляли двух безоружных гражданских мужчин. Им оказался военнослужащий Дмитрий Лапшаков.
Об этом сообщил пользователь твиттера под ником Cellodidas89.
Старшего сержанта Лапшакова, который служит в военной части 21250-Б в поселке Песчанка Читинской области Забайкальского края РФ, уже почти неделю назад внесли в базу сайта Миротворец. Составители базы говорят, что Лапшаков причастен к зверствам в селе Дмитровка Киевской области.
Со своей стороны пользователь твиттера под ником Cellodidas89 убеждает, что Лапшаков проходит службу в воинской части, базирующейся в селе Нижней Цасучей Ононского района Забайкальского края РФ. Согласно данным с сайта Миротворец, в Ононском районе в 2013 году россиянину выдали паспорт по номеру 7612660604.
Кроме того, известны и ссылки на социальные сети российского военнослужащего:
Об этом сообщил пользователь твиттера под ником Cellodidas89.
Старшего сержанта Лапшакова, который служит в военной части 21250-Б в поселке Песчанка Читинской области Забайкальского края РФ, уже почти неделю назад внесли в базу сайта Миротворец. Составители базы говорят, что Лапшаков причастен к зверствам в селе Дмитровка Киевской области.
Со своей стороны пользователь твиттера под ником Cellodidas89 убеждает, что Лапшаков проходит службу в воинской части, базирующейся в селе Нижней Цасучей Ононского района Забайкальского края РФ. Согласно данным с сайта Миротворец, в Ононском районе в 2013 году россиянину выдали паспорт по номеру 7612660604.
Кроме того, известны и ссылки на социальные сети российского военнослужащего:
две страницы в “ВКонтакте” – 1;
и профиль в Одноклассниках.
Напомним, что накануне журналисты американского телеканала CNN опубликовали видеозаписи с камеры наблюдения одного из автосалонов в Киевской области, на которых зафиксирован момент убийства российскими военными двух гражданских безоружных мужчин. Случилось это 16 марта.
Одним из убитых был 68-летний Леонид Пляц , работавший охранником в автосалоне, а вторым – владелец автосалона, имени которого не называют.
В Офисе генерального прокурора говорят, что проводят расследование этих убийств как военных преступлений.
Одним из убитых был 68-летний Леонид Пляц , работавший охранником в автосалоне, а вторым – владелец автосалона, имени которого не называют.
В Офисе генерального прокурора говорят, что проводят расследование этих убийств как военных преступлений.
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