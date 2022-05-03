Храбрый кот «ликвидировал» опасную змею. Видео

Не первый раз из ставших популярными мини-зоопарков сбегают животные. На этот раз из такого зоопарка в торго-развлекательном центре Херсона уползла змея. На место «преступления» были вызваны специалисты по отлову змей. Но пока специалисты ехали ее ловить, уличный кот быстро убил змею и утащил.

Соответствующее видео появилось в сети.

В подписи к видео сообщается, что после побега пресмыкающиегося посетителей торгового центра эвакуировали. Но пока к нему ехали спасатели, кот разобрался со змеей.

Ранее сообщалось, что киевский кот-спасатель получил звание майора.

А в Черновцах кот получил "рабочее место" в теплокоммунэнерго.