Хотели устроить своего агента на оборонный завод: СБУ разоблачила двух российских шпионов

СБУ разоблачила еще двух российских чиновников, причастных к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Одним из них является сотрудник главного управления международного военного сотрудничества минобороны рф полковник дмитрий гулий.
Еще одним российским шпионом оказался заместитель директора правового департамента министерства экономического развития страны-агрессора виталий техтелев.
Установлено, что в начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задачу – устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе. Конечная цель этого агента – собирать и передавать в рф разведданные.
Таким образом, российские чиновники пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт. Кроме того, их интересовали сведения о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.
В феврале 2023 года Служба безопасности задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене.
В ходе расследования сотрудники украинской спецслужбы «раскололи» задержанного – он предоставил персональные данные своих «кураторов» из россии.
По данным следствия, связь с российскими чиновниками предатель поддерживал через мессенджер. В случае захвата Киева они обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц).
Еще одним российским шпионом оказался заместитель директора правового департамента министерства экономического развития страны-агрессора виталий техтелев.
Установлено, что в начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задачу – устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе. Конечная цель этого агента – собирать и передавать в рф разведданные.
Таким образом, российские чиновники пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт. Кроме того, их интересовали сведения о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.
В феврале 2023 года Служба безопасности задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене.
В ходе расследования сотрудники украинской спецслужбы «раскололи» задержанного – он предоставил персональные данные своих «кураторов» из россии.
По данным следствия, связь с российскими чиновниками предатель поддерживал через мессенджер. В случае захвата Киева они обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц).
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