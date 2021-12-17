Хотели похоронить заживо: полиция разыскала злоумышленников (ВИДЕО)

Полиция Волынской области, 24 ноября, провела задержание двоих подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленники находились в розыске по совершению намеренного убийства. Ими был избит мужчина и закопан заживо на кладбище . Пострадавший мужчина, на которого было совершено жестокое нападение, сейчас борется за свою жизнь.

Потерпевший оказался жертвой своего должника, жителя Волынской области. Конфликт назрел и, чтобы решить проблему, задолжник обратился за помощью к своим знакомым. Он назначил встречу кредитору в условленном месте, где потерпевшего уже ждали двое неизвестных ему лиц. Там мужчина подвергся жестокому избиению на протяжении трех часов, при этом оба стреляли над головой мужчины. Затем отобрали у него телефон и автомобиль и решили от него избавиться: мужчину злоумышленники отвезли на кладбище и, применяя физическую силу, заставили потерпевшего вырыть для себя могилу.

Мужчине, несмотря на тяжелые физические увечья, удалось выбраться и позвать на помощь.

По месту жительства задержанных, оперативники провели неотложные следственные действия и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит срок до 10 лет лишения свободы.