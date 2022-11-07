Хотел "залечь на дно": СБУ задержала экс-боевика террористической группировки «Призрак»

11:23 07 ноября Киев, Украина

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали участника террористической группировки Призрак. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.



В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники контрразведки установили местонахождение боевика и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно", сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 7 ноября.

"Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Затем долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в рф", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону.

"Там он вступил в незаконное вооруженное формирование под названием Ангел. Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористов так называемой "ЛНР" под видом гуманитарных грузов из россии. Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады Призрак, входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России в захваченных районах Луганской области", – отмечается в сообщении.

Также злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.



Следователи СБУ сообщили бывшему боевику о подозрении по статье об участии в террористической группе или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.