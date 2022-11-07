Хотел "залечь на дно": СБУ задержала экс-боевика террористической группировки «Призрак»

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали участника террористической группировки Призрак. Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.
В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники контрразведки установили местонахождение боевика и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно", сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 7 ноября.
По информации СБУ, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону.
Также злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.
Следователи СБУ сообщили бывшему боевику о подозрении по статье об участии в террористической группе или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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