Хотел «переманить» украинских пилотов на сторону врага: СБУ сообщила о подозрении военному пилоту в отставке

14:57 20 июня Киев, Украина

Контрразведка СБУ разоблачила российского шпиона, который активно собирал информацию о военных аэродромах Вооруженных Сил Украины и личных данных украинских военных пилотов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предателем оказался военный пилот в отставке, житель временно оккупированного Бердянска. В начале полномасштабного вторжения россии он дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка из рф, с которым ранее учился в училище летчиков.



Мужчина предложил рашисту свою помощь в войне против Украины.



Установлено, что предатель готовил списки действующих пилотов воздушных сил ВСУ. Прежде всего, агрессора интересовали специалисты, имеющие практический опыт управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.



По оперативным данным эти сведения рашисты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу страны-агрессора.



Для сбора персональных данных предатель обзванивал бывших сокурсников и «в темную» расспрашивал у них «нужную» информацию, включая дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.



На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на юге Украины. Впрочем, сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.