Хотел напугать: в Тернополе 30-летний мужчина подстрелил жену

16:22 20 Декабрь Киев, Украина

Во время семейной ссоры 30-летний житель Тернополя выстрелил в грудь жене. Инцидент произошел после застолья с гостями, когда мужчина держал на руках двухлетнего ребенка.



Сам он объяснил полицейским, что просто хотел успокоить жену, но пневматическое оружие выстрелило. После этого 30-летняя женщина сама вызвали медиков, уже сообщивших в полицию об инциденте.



Сам случай произошел еще в пятницу, 17 декабря, однако полиция сообщила о нем только сегодня, 20 декабря. Бригада экстренной медпомощи госпитализировала женщину в больницу с ранением грудной клетки.

«В ходе расследования выяснилось, что супруги злоупотребляют спиртными напитками. В день происшествия между супругами возникла ссора. Чтобы успокоить и напугать жену, он вытащил пневматический револьвер марки "Флобер". Именно в этот момент 2-летний ребенок, сидевший у мужчины на руках, дернулся и оружие выстрелило», – сообщили в полиции Тернопольщины

Правоохранители допросили мужчину, в содеянном он признался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч. 1 ст. 124 УК (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении необходимой самообороны).