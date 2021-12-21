Хотел напугать: в Тернополе 30-летний мужчина подстрелил жену

Во время семейной ссоры 30-летний житель Тернополя выстрелил в грудь жене. Инцидент произошел после застолья с гостями, когда мужчина держал на руках двухлетнего ребенка.
Сам он объяснил полицейским, что просто хотел успокоить жену, но пневматическое оружие выстрелило. После этого 30-летняя женщина сама вызвали медиков, уже сообщивших в полицию об инциденте.
Сам случай произошел еще в пятницу, 17 декабря, однако полиция сообщила о нем только сегодня, 20 декабря. Бригада экстренной медпомощи госпитализировала женщину в больницу с ранением грудной клетки.
Сам он объяснил полицейским, что просто хотел успокоить жену, но пневматическое оружие выстрелило. После этого 30-летняя женщина сама вызвали медиков, уже сообщивших в полицию об инциденте.
Сам случай произошел еще в пятницу, 17 декабря, однако полиция сообщила о нем только сегодня, 20 декабря. Бригада экстренной медпомощи госпитализировала женщину в больницу с ранением грудной клетки.
Правоохранители допросили мужчину, в содеянном он признался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч. 1 ст. 124 УК (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении необходимой самообороны).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии