''Хотел напугать'': подросток напал на фельдшера скорой помощи

16:46 13 ноября Киев, Украина

В Черкассах на линию скорой помощи поступил вызов, согласно которому 17-летнему подростку требовалась помощь, болело сердце. После прибытия медиков по адресу и осмотра "пациента" диагноз не подтвердился, что привело подростка в ярость.

Об этом сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

"На вызове 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила давление пациенту. Медицинские манипуляции молодой человек сопровождал нецензурной лексикой. Жалобы парня не подтвердились. Поэтому медработник объяснила, что для госпитализации причин нет", - рассказали в пресс-службе больницы.

Парень начал спорить с медиком и бабушкой и разбрасывать вещи, которые попадали под руку. Входная дверь была заперта, поэтому фельдшер не могла выйти. Затем парень начал кулаками крушить все и вытащил электрошокер.

"Он ударил бабушку, на фельдшера пришелся удар электрошокером. К тому же обещал еще "выйти убить водителя "скорой" и разбить автомобиль''. Медик сообщила диспетчеру о нападении и попросила помощи. Вызвали Государственную службу охраны и полицию. В это время парень выбежал из квартиры. Бригада ждала помощи в автомобиле "скорой", пока неадекватный пациент прятался за гаражами", - рассказали в больнице.

Через 10 мин. парень сам подошел к службе охраны и начал рассказывать, что он ''хотел напугать''.