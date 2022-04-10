Хмельницкий: автобус сбил двоих детей

16:58 13 ноября Киев, Украина

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Каменецкой, двое детей 8-летняя ученица третьего класса и 9-летний четвероклассник попали под колеса автобуса MAN под управлением 36-летнего водителя.

Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.



По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".



Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.