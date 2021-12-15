Хмельницкая область: военный грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы

Авария произошла в четверг вечером, 18 марта, на автодороге Стрый - Кировоград - Знаменка в Хмельницкой области, между селами Поляны и Копачовка.

Об этом сообщает полиция области.

"На трассе столкнулись военный КамАЗ под управлением 39-летнего жителя Львова, и легковой автомобиль Audi. В результате столкновения обе машины вспыхнули. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. А водитель и два пассажира Audi погибли", - сообщает полиция.