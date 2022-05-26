Хмельницкая область: пьяный муж убил беременную супругу кочергой

16:55 21 декабря Киев, Украина

В одном из сел Хмельницкой области произошла ссора между 35-летним мужчиной и 27-летней беременной женой на почве ревности.



Мужчина схватил кочергу и избил женщину, когда она затихла, положил ее в постель и лег рядом. Утром он проснулся возле мертвого тела.



Правоохранителей Александр вызвал самостоятельно, а когда те приехали, то он с улыбкой рассказывал о том, что натворил.



По словам соседей, мужчина выпивал почти каждый день, а также от рюмки не отказывалась и Жанна.



— Вечером они вместе распивали алкогольные напитки, во время застолья между ними возник конфликт. В результате этого мужчина избил свою 27-летнюю сожительницу кочергой, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Хмельницкой области Инна Глега.



Врачи установили, что на теле женщины были телесные повреждения. В частности, многочисленные переломы, повреждения легких и сердца.



За убийство Александру грозит до 10 лет заключения.