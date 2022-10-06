Хмельницкая область под вражеским огнем

11:21 06 октября Киев, Украина

Русня утром 6 октября нанесла удар по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

О вражеской атаке также написал в Telegram мэр Хмельницкого Александр Симчишин.