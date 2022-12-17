"Хлопки" прогремели в Белгороде, Симферополе и Бахчисарае

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на субботу, 17 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко также сообщил, что в оккупированных Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы.
Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.
Напомним, после масштабной ракетной атаки по Украине в пятницу утром, под Волгоградом в рф упали неизвестные объекты. Местные жители утверждают, что это могут быть остатки от ракеты или беспилотника.
В Белгороде создали интерактивную карту укрытий.
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