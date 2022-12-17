"Хлопки" прогремели в Белгороде, Симферополе и Бахчисарае

12:13 17 декабря Киев, Украина

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, в ночь на субботу, 17 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

"Над Белгородской областью вновь громко. Подробности уточняются", - пишут местные каналы.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко также сообщил, что в оккупированных Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы.

Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.

Напомним, после масштабной ракетной атаки по Украине в пятницу утром, под Волгоградом в рф упали неизвестные объекты. Местные жители утверждают, что это могут быть остатки от ракеты или беспилотника.

В Белгороде создали интерактивную карту укрытий.