Херсонской журналистке сообщили подозрение в коллаборационной деятельности

Херсонской журналистке заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности: будучи корреспонденткой одного из радикальных антиукраинских интернет-изданий, она продвигала нарративы российской пропаганды, а также оправдывала вооруженную агрессию россии.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что для манипулирования сознанием жителей временно оккупированного региона, дискредитации действий органов власти и государственных деятелей Украины подозреваемая организовывала интервью с самопровозглашенными руководителями оккупационных органов и лично рассказывала представителям российских СМИ фейковую информацию, искажая реальное состояние вещей.
Санкция части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют журналистке-коллаборантке, предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Следствие по делу продолжается.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что для манипулирования сознанием жителей временно оккупированного региона, дискредитации действий органов власти и государственных деятелей Украины подозреваемая организовывала интервью с самопровозглашенными руководителями оккупационных органов и лично рассказывала представителям российских СМИ фейковую информацию, искажая реальное состояние вещей.
Санкция части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют журналистке-коллаборантке, предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Следствие по делу продолжается.
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