Херсонская ОГА: 70 обстрелов и более 350 снарядов за сутки
08:22 07 июня Киев, Украина
За последние 24 часа, помимо взрыва Каховской ГЭС, было зафиксировано множество вооруженных атак на Херсонскую
область, как сообщил глава ОГА Александр Прокудин. К сожалению, есть погибшие и раненные.
"За прошедший день противник совершил целых 70 обстрелов
, выпустив 353 снаряда из различного вооружения, включая минометы, артиллерию, "Грады", беспилотные летательные аппараты, танки и авиацию", - отметил Прокудин.
Сам Херсон оккупанты обстреляли 29 раз. Враг, как обычно, стремился поразить жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии один человек погиб, а еще один получил ранения", - добавил Прокудин.
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