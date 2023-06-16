Херсонская ОГА: 70 обстрелов и более 350 снарядов за сутки

08:22 07 июня Киев, Украина

За последние 24 часа, помимо взрыва Каховской ГЭС, было зафиксировано множество вооруженных атак на Херсонскую область, как сообщил глава ОГА Александр Прокудин. К сожалению, есть погибшие и раненные.

"За прошедший день противник совершил целых 70 обстрелов , выпустив 353 снаряда из различного вооружения, включая минометы, артиллерию, "Грады", беспилотные летательные аппараты, танки и авиацию", - отметил Прокудин.

Сам Херсон оккупанты обстреляли 29 раз. Враг, как обычно, стремился поразить жилые кварталы населенных пунктов области.