Херсонская область под обстрелом: 98 атак и четыре раненых

10:28 12 октября Киев, Украина

В Херсонской области в течение прошлых суток, 11 октября, произошли 98 обстрелов со стороны российских вооруженных сил, что привело к ранению четырех человек.



Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации, Александр Прокудин.



По его словам, оккупанты выпустили более 500 снарядов из различных видов вооружения, включая минометы, артиллерию, системы "Град", танки, противотанковые ракетные комплексы, авиацию и беспилотники.



Были зарегистрированы обстрелы города Херсон, где было выпущено 12 снарядов. В результате атак попали по жилым районам населенных пунктов, а также по учебному заведению в Бериславском районе и территории кладбища в Херсонском районе.



Александр Прокудин также уведомил о ночных обстрелах Чернобаевки, где жилой сектор подвергся атаке. По предварительным данным, в результате обстрела погиб 70-летний мужчина.