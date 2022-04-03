Херсонская область: автобус с пассажирами слетел в кювет

ДТП на автодороге Херсон - Садовое, рейсовый автобус с пассажирами вылетел с трассы в кювет и перевернулся.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник, 9 ноября.
По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садового в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Водителю автобуса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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