Херсонская область: автобус с пассажирами слетел в кювет

14:34 09 ноября Киев, Украина

ДТП на автодороге Херсон - Садовое, рейсовый автобус с пассажирами вылетел с трассы в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник, 9 ноября.



По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садового в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

"Погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказал правоохранитель.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Водителю автобуса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.