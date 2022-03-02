Херсонщина: в акватории Черного моря предупрежден незаконный вылов рыбы

19:39 31 Май Киев, Украина

Правоохранители обнаружили и изъяли установленные сети для ловли креветок и рыбы, незаконный промысел мог нанести ущерб государству на несколько миллионов гривен.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

"В акватории Черного моря в пределах территории Национального природного парка Джарылгач обнаружили и изъяли из воды 90 креветочных и 9 мисинових сетей. Общая длина незаконных орудий лова составляет 3 километра, а их стоимость - около 600 тысяч грн. В ходе проверки орудий лова выяснилось, что в них попала молодежь осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу, креветка, черноморские калканы, бычки, рыба -игла и крабы", - говорится в сообщении.

Незаконный улов в живом состоянии полицейские вернули обратно в естественную среду, предупредив ущерб государству на сумму более 5 млн грн.



Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев запрещенных орудий лова.



Решается вопрос об открытии уголовного производства ст.249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".