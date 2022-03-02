Херсонщина: в акватории Черного моря предупрежден незаконный вылов рыбы

Правоохранители обнаружили и изъяли установленные сети для ловли креветок и рыбы, незаконный промысел мог нанести ущерб государству на несколько миллионов гривен.
Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.
Незаконный улов в живом состоянии полицейские вернули обратно в естественную среду, предупредив ущерб государству на сумму более 5 млн грн.
Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев запрещенных орудий лова.
Решается вопрос об открытии уголовного производства ст.249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".
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