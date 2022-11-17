Херсонщина: СБУ задержала депутата запрещенной "ОПЗЖ", который работал на оккупантов

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали депутата Херсонской ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), работавшего на оккупационную "администрацию".
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял руководящий пост в так называемом "министерстве внутренних дел Херсонской области рф".
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял руководящий пост в так называемом "министерстве внутренних дел Херсонской области рф".
Досудебное расследование продолжается и следователи СБУ собирают все доказательства, чтобы привлечь его к ответственности.
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