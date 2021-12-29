Херсонщина: на взятке "погорел" чиновник миграционной службы

Начальнику одного из отделов управления Государственной миграционной службы на Херсонщине, который задержан по подозрению во взяточничестве, грозит срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В нем отмечается, что во вторник, 20 апреля, чиновника УГМС в Херсонской области задержали после получения им неправомерной выгоды.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. З ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения", - подчеркивают в ГБР.
Если вину задержанного докажут в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение – управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. З ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения", - подчеркивают в ГБР.
Если вину задержанного докажут в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение – управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
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