Херсонщина: на взятке "погорел" чиновник миграционной службы

10:58 21 Апрель Киев, Украина

Начальнику одного из отделов управления Государственной миграционной службы на Херсонщине, который задержан по подозрению во взяточничестве, грозит срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"По предварительной информации, чиновник за 1000 долларов США обещал гражданину Азербайджана оказать содействие в оформлении необходимых документов, а также не принимать меры по его принудительному выдворению", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во вторник, 20 апреля, чиновника УГМС в Херсонской области задержали после получения им неправомерной выгоды.



"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. З ст. 368 УК Украины) и избрании ему меры пресечения", - подчеркивают в ГБР.



Если вину задержанного докажут в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение – управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.