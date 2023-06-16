Херсонщина и Харьков подверглись атакам авиации и ракетным ударам рф

15:49 01 июня Киев, Украина

В результате двух "прилетов" управляемых авиабомб по хлебозаводу в городе Берислав на Херсонщине, двое мужчин получили легкие ранения. Херсонская областная администрация подтвердила происшествие и оказывает помощь пострадавшим.

Вражеская армия также била по городу Берислав и из минометов, что привело к повреждениям и пострадавшей жительнице. На место происшествия направлена скорая медицинская карета.

Казацкое Новокаховской громады также попало под удар вражеской авиации. Три управляемые авиабомбы ударили по мирному поселку, повредив жилые дома.

В Харькове оккупанты атаковали промышленный объект ракетами С-300. Взрывы прогремели по Индустриальному району города, вызвав разрушения.

В результате двух попаданий из-под завалов удалось спасти женщину, которая, по предварительным данным, не получила серьезных повреждений, но будет осмотрена врачами. Мэр Харькова, Игорь Терехов, сообщил об инциденте.
 