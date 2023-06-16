Херсонщина и Харьков подверглись атакам авиации и ракетным ударам рф

В результате двух "прилетов" управляемых авиабомб по хлебозаводу в городе Берислав на Херсонщине, двое мужчин получили легкие ранения. Херсонская областная администрация подтвердила происшествие и оказывает помощь пострадавшим.
Вражеская армия также била по городу Берислав и из минометов, что привело к повреждениям и пострадавшей жительнице. На место происшествия направлена скорая медицинская карета.
Казацкое Новокаховской громады также попало под удар вражеской авиации. Три управляемые авиабомбы ударили по мирному поселку, повредив жилые дома.
В Харькове оккупанты атаковали промышленный объект ракетами С-300. Взрывы прогремели по Индустриальному району города, вызвав разрушения.
В результате двух попаданий из-под завалов удалось спасти женщину, которая, по предварительным данным, не получила серьезных повреждений, но будет осмотрена врачами. Мэр Харькова, Игорь Терехов, сообщил об инциденте.
Вражеская армия также била по городу Берислав и из минометов, что привело к повреждениям и пострадавшей жительнице. На место происшествия направлена скорая медицинская карета.
Казацкое Новокаховской громады также попало под удар вражеской авиации. Три управляемые авиабомбы ударили по мирному поселку, повредив жилые дома.
В Харькове оккупанты атаковали промышленный объект ракетами С-300. Взрывы прогремели по Индустриальному району города, вызвав разрушения.
В результате двух попаданий из-под завалов удалось спасти женщину, которая, по предварительным данным, не получила серьезных повреждений, но будет осмотрена врачами. Мэр Харькова, Игорь Терехов, сообщил об инциденте.
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