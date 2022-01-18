Херсонщина: 14-летняя жертва буллинга наглоталась таблеток

В Херсонской области 14-летняя ученица 8 класса стала жертвой буллинга. В тeчeниe гoдa старшеклассники унижaли школьницу из-за чего девочка пыталась свести счеты с жизнью.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Что говорит девочка
По словам восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.
Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.
Руководство и школьники обвинили во всем девочку
По словам восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.
Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.
Руководство и школьники обвинили во всем девочку
В итоге некоторые ученики все же подтвердили, что трое парней оскорбляли девочку без причины.
А в руководстве школы добавили, что в заведении учатся дети с непростыми характерами и проблемами с поведением.
Что будет с буллерами и девочкой
Как оказалось, парни и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения. В их отношении были составлены административные протоколы по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Потерпевшая девочка сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.
А в руководстве школы добавили, что в заведении учатся дети с непростыми характерами и проблемами с поведением.
Что будет с буллерами и девочкой
Как оказалось, парни и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения. В их отношении были составлены административные протоколы по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Потерпевшая девочка сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.
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