Херсонщина: 14-летняя жертва буллинга наглоталась таблеток

14:46 05 Май Киев, Украина

В Херсонской области 14-летняя ученица 8 класса стала жертвой буллинга. В тeчeниe гoдa старшеклассники унижaли школьницу из-за чего девочка пыталась свести счеты с жизнью. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
"Инцидент случился в школе-интернате Бериславского района Херсонской области, 14-летняя школьница стала жертвой травли. Над девочкой в течение года систематически издевались трое 17-летних старшеклассников. В результате чего ребенок наглотался таблеток. К счастью, школьницу вовремя доставили в больницу и тем самым спасли ее жизнь", - говорится в сообщении. 
Что говорит девочка
По словам восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.

Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.

Руководство и школьники обвинили во всем девочку
"Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где четыре часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления", - сообщили в полиции.
В итоге некоторые ученики все же подтвердили, что трое парней оскорбляли девочку без причины.

А в руководстве школы добавили, что в заведении учатся дети с непростыми характерами и проблемами с поведением.

Что будет с буллерами и девочкой
Как оказалось, парни и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения. В их отношении были составлены административные протоколы по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Потерпевшая девочка сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.